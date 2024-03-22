Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Sempat Lumpuhkan Jalan Daan Mogot Jakbar, Arus Lalu Lintas Dialihkan

Ismet Humaedi , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:27 WIB
Banjir Sempat Lumpuhkan Jalan Daan Mogot Jakbar, Arus Lalu Lintas Dialihkan
Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat tergenang banjir (Foto: MPI/Ismet)
A
A
A

JAKARTA - Banjir yang menggenangi Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat sempat menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Genangan air cukup dalam terjadi di depan Kantor Samsat Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024).

Akibatnya, kemacetan terjadi di ruas jalan Daan Mogot, Cengkareng, Kamal hingga Rawa Buaya.

Dikutip dari akun X Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, traffic light Cengkareng ke Rawa Buaya dialihkan akibat terjadi kepadatan. Kendaraan diputar balik di depan gedung Samsat Daan Mogot, Jakarta Barat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
