Banjir Sempat Lumpuhkan Jalan Daan Mogot Jakbar, Arus Lalu Lintas Dialihkan

JAKARTA - Banjir yang menggenangi Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat sempat menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Genangan air cukup dalam terjadi di depan Kantor Samsat Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024).

Akibatnya, kemacetan terjadi di ruas jalan Daan Mogot, Cengkareng, Kamal hingga Rawa Buaya.

Dikutip dari akun X Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, traffic light Cengkareng ke Rawa Buaya dialihkan akibat terjadi kepadatan. Kendaraan diputar balik di depan gedung Samsat Daan Mogot, Jakarta Barat.

BACA JUGA: