HOME NEWS MEGAPOLITAN

Daftar 37 RT dan 15 Ruas Jalan di Jakarta yang Masih Terendam Banjir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |17:01 WIB
Daftar 37 RT dan 15 Ruas Jalan di Jakarta yang Masih Terendam Banjir
Banjir di Pulogadung, Jakarta Timur. (Foto: MPI/Farhan)
JAKARTA - Banjir yang melanda Kota Jakarta, Jumat (22/3/2024), terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat masih ada 37 Rukun Tetangga (RT) dan 15 ruas jalan yang masih terendam genangan akibat hujan deras yang mengguyur Ibu Kota sejak dini hari tadi.

Ke 37 RT dan 15 ruas jalan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara terendam banjir dengan ketinggian bervariasi.

"Update pukul 14.00 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini mengalami kenaikan dari 34 RT dan 15 Ruas Jalan tergenang menjadi 37 RT atau 0.121% dari 30.772 RT dan 15 Ruas Jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 37 RT yang terdiri dari:

Kel. Cengkareng Barat

Jumlah: 6 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Cengkareng Timur

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan kondisi jalan cekung

Kel. Duri Kosambi

Jumlah: 4 RT

Ketinggian: 30 s.d. 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Kapuk

Jumlah: 7 RT

Ketinggian: 30 s.d. 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Kedaung Kali Angke

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Rawa Buaya

Jumlah: 6 RT

Ketinggian: 30 s.d. 40 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Cengkareng Drain

Kel. Kamal

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Pegadungan

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Semanan

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Tegal Alur

Jumlah: 5 RT

Ketinggian: 60 s.d. 70 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Joglo

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 55 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Semper Barat

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Jalan Tergenang terdapat 15 Ruas Jalan:

1. Jl. Kapuk Raya RT 02 RW 03, Kel. Kapuk

Ketinggian: 20 cm

2. Jl. Bambu Kuning, Rt0¹1 RW 003, Kel. Cengkareng Barat

Ketinggian: 15 cm

3. Jl. Nangka 8 , Rt011 RW 001 , Kel. Cengkareng Barat

Ketinggian: 15 cm

4. Jl.Gotong Royong RT 006 & 097 RW 008,, Kel. Kapuk

Ketinggian: 25 cm

5. Jl. Beulevard Raya, Kel. Kelapa Gading Barat

Ketinggian: 15 cm

6. Jl. Biru Laut, Kel. Kelapa Gading Timur

Ketinggian: 30 cm

7. Jl. Raya Gading Indah, Kel. Pegangsaan Dua

Ketinggian: 30 cm

8. Jl. Raya Hybrida, Kel. Pegangsaan Dua

Ketinggian: 30 cm

9. Jl. Gading Griya Lestari I, Kel. Sukapura

Ketinggian: 10 cm

10. Jl. Taman Mangga, Kel. Tugu Utara

Ketinggian: 20 cm

11. Jl. Mangga (sekitar RW.10), Kel. Tugu Utara

Ketinggian: 30 cm

12. Depan Rusun Embrio RT.019 RW. 04, Kel. Semper Barat

Ketinggian: 35 cm

13. Jl.Cacing Depan PT Justu, Kel. Semper Barat

Ketinggian: 10 cm

14. Jl Pelepah Elok, Kel. Kelapa Gading Barat

Ketinggian: 15 cm

15 Jl. Boulevar Raya , Kel. Kelapa Gading Timur

Ketinggian: 30 cm

