JAKARTA - Banjir yang melanda Kota Jakarta, Jumat (22/3/2024), terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat masih ada 37 Rukun Tetangga (RT) dan 15 ruas jalan yang masih terendam genangan akibat hujan deras yang mengguyur Ibu Kota sejak dini hari tadi.
Ke 37 RT dan 15 ruas jalan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara terendam banjir dengan ketinggian bervariasi.
"Update pukul 14.00 WIB, BPBD mencatat genangan saat ini mengalami kenaikan dari 34 RT dan 15 Ruas Jalan tergenang menjadi 37 RT atau 0.121% dari 30.772 RT dan 15 Ruas Jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD DKI, Isnawa Adji dalam keterangannya.
BACA JUGA:
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Barat terdapat 37 RT yang terdiri dari:
Kel. Cengkareng Barat
Jumlah: 6 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Kel. Cengkareng Timur
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan kondisi jalan cekung
Kel. Duri Kosambi
Jumlah: 4 RT
Ketinggian: 30 s.d. 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Kel. Kapuk
Jumlah: 7 RT
Ketinggian: 30 s.d. 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Kel. Kedaung Kali Angke
Jumlah: 3 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
BACA JUGA:
Kel. Rawa Buaya
Jumlah: 6 RT
Ketinggian: 30 s.d. 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Cengkareng Drain
Kel. Kamal
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Kel. Pegadungan
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Kel. Semanan
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
BACA JUGA:
Kel. Tegal Alur
Jumlah: 5 RT
Ketinggian: 60 s.d. 70 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Kel. Joglo
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 55 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Kel. Semper Barat
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Jalan Tergenang terdapat 15 Ruas Jalan:
1. Jl. Kapuk Raya RT 02 RW 03, Kel. Kapuk
Ketinggian: 20 cm
2. Jl. Bambu Kuning, Rt0¹1 RW 003, Kel. Cengkareng Barat
Ketinggian: 15 cm
3. Jl. Nangka 8 , Rt011 RW 001 , Kel. Cengkareng Barat
Ketinggian: 15 cm
4. Jl.Gotong Royong RT 006 & 097 RW 008,, Kel. Kapuk
Ketinggian: 25 cm
5. Jl. Beulevard Raya, Kel. Kelapa Gading Barat
Ketinggian: 15 cm
6. Jl. Biru Laut, Kel. Kelapa Gading Timur
Ketinggian: 30 cm
7. Jl. Raya Gading Indah, Kel. Pegangsaan Dua
Ketinggian: 30 cm
8. Jl. Raya Hybrida, Kel. Pegangsaan Dua
Ketinggian: 30 cm
9. Jl. Gading Griya Lestari I, Kel. Sukapura
Ketinggian: 10 cm
10. Jl. Taman Mangga, Kel. Tugu Utara
Ketinggian: 20 cm
11. Jl. Mangga (sekitar RW.10), Kel. Tugu Utara
Ketinggian: 30 cm
12. Depan Rusun Embrio RT.019 RW. 04, Kel. Semper Barat
Ketinggian: 35 cm
13. Jl.Cacing Depan PT Justu, Kel. Semper Barat
Ketinggian: 10 cm
14. Jl Pelepah Elok, Kel. Kelapa Gading Barat
Ketinggian: 15 cm
15 Jl. Boulevar Raya , Kel. Kelapa Gading Timur
Ketinggian: 30 cm