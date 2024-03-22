MNC Peduli Sumbang Puluhan Ribu Masker untuk Pasien Anak RS Dharmais, YKAI: Sangat Bermanfaat

JAKARTA - MNC Peduli mendonasikan 20.000 masker dengan standar medis kepada pasien kanker. Bantuan itu, disalurkan melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI) dalam acara bertajuk Buka Puasa Bareng (Bubar) bersama pasien anak yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Kanker Dharmais, Jakarta Barat.

Penyerahan 20.000 masker dari MNC Peduli ini, dilakukan oleh Head of CSR MNC Group Tengku Havid kepada Chairwoman Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI), Sallyana Sorongan di Auditorium Rumah Sakit Dharmais, Jakarta Barat pada Jumat (22/3/2024).

Kendati MNC Peduli menyumbangkan masker, Sallyana turut mengucapkan terimakasih. Menurutnya, sumbangan puluhan ribu masker itu sangat bermanfaat bagi pasien anak penderita kanker di RS Kanker Dharmais.

"Ya saya atas YKAI mengucapkan banyak terima kasih dengan MNC Peduli yang sudah memberikan donasi masker, yang memang sangat-sangat bermanfaat dan sangat diperlukan oleh para pasien yang ada di RS ini," kata Sallyana saat ditemui di RS Kanker Dharmais, Jakarta Barat, Jumat (22/3/2024).

Menurutnya, sumbangan puluhan ribu masker itu sangat bermanfaat bagi pasien anak kanker. Apalagi, ia menilai, penyintas kanker sangat memerlukan masker medis untuk proteksi tambahan terhadap serangan virus.

Kendati demikian, ia berharap, kegiatan itu bisa berlanjut dan MNC Peduli bisa berkolaborasi dalam acara selanjutnya. Apalagi, ia berkata, MNC Peduli sangat mendukung terhadap kegiatan terkait pasien anak kanker.

"Semoga bisa berlanjut dan bisa berkolaborasi di acara-acara berikutnya. Dan MNC Peduli juga memberikan dukungan, support yang sangat dibutuhkan khususnya buat program dengan anak-anak kanker di Indonesia," terangnya.