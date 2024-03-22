Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Malam Ini, 29 RT dan 9 Ruas Jalan di Jakbar dan Jakut Masih Terendam Banjir

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |21:28 WIB
Malam Ini, 29 RT dan 9 Ruas Jalan di Jakbar dan Jakut Masih Terendam Banjir
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A



JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan jumlah titik banjir yang masih merendam sejumlah wilayah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada Jumat (22/3/2024).

"Update pukul 19.00 WIB, BPBD mencatat genangan mengalami penurunan dari 39 RT menjadi 29 RT atau 0.095% dari 30.772 RT dan kenaikan dari 8 Ruas Jalan tergenang menjadi 9 Ruas Jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan dalam keterangannya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 29 RT yang terdiri dari:

Kel. Duri Kosambi

Jumlah: 7 RT

Ketinggian: 30 s.d. 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi,Luapan Kali Mookervart Dan Luapan Kali Angke

Kel. Kapuk

Jumlah: 5 RT

Ketinggian: 40 s.d. 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Kedaung Kali Angke

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 35 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Kel. Rawa Buaya

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Cengkareng Drain

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
