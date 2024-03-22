JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan jumlah titik banjir yang masih merendam sejumlah wilayah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada Jumat (22/3/2024).
"Update pukul 19.00 WIB, BPBD mencatat genangan mengalami penurunan dari 39 RT menjadi 29 RT atau 0.095% dari 30.772 RT dan kenaikan dari 8 Ruas Jalan tergenang menjadi 9 Ruas Jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan dalam keterangannya.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Barat terdapat 29 RT yang terdiri dari:
Kel. Duri Kosambi
Jumlah: 7 RT
Ketinggian: 30 s.d. 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi,Luapan Kali Mookervart Dan Luapan Kali Angke
Kel. Kapuk
Jumlah: 5 RT
Ketinggian: 40 s.d. 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Kel. Kedaung Kali Angke
Jumlah: 3 RT
Ketinggian: 35 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi
Kel. Rawa Buaya
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi & Luapan Kali Cengkareng Drain