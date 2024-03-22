Viral! Aksi Koboi Jalanan di Mampang, Polisi Lakukan Penelusuran

JAKARTA - Viral di media sosial adanya aksi dugaan koboi jalanan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah menelusuri tentang aksi tersebut.

Viralnya aksi koboi jalanan itu salah satunya diunggan oleh akun Instagram @jakartaselatan24jam, yang mana disebutkan aksi itu terjadi di dekat Kantor Imigrasi Jakarta Selatan kemarin. Disebutkan, aksi itu berawal saat sopir mobil box menyalip mobil etios di depannya.

Namun, sopir mobil Etios itu tak terima hingga sempat terjadi cekcok mulut hingga berujung pada sopir mobil Etios melakukan penodongan menggunakan benda diduga senjata api. Meski begitu, tak sampai terjadi dugaan aksi kekerasan.

Kapolsek Mampang, Kompol David Yunior Kanitero mengatakan, polisi saat ini tengah menelusuri tentang viralnya aksi koboi jalanan itu meski polisi belum menerima laporan polisi tentang hal itu. Polisi tengah melakukan pengecekan lokasi dan meminta keterangan saksi yang tahu soal peristiwa itu.

"Sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut. Dari keterangan saksi yang merupakan karyawan bengkel Velg, kejadiannya di depan toko Velg," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (22/3/2024).

(Awaludin)