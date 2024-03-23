Advertisement
NASIONAL

Usut Kasus TPPO Berkedok Magang ke Jerman, Polri Bakal Periksa Sejumlah Saksi

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |00:50 WIB
JAKARTA - Polri bakal memeriksa saksi-saksi dalam mengusut kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 1.047 mahasiswa dengan modus program magang atau ferien job ke Jerman.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, pemeriksaan saksi-saksi berfokus pada pendalaman kerja sama 33 universitas dengan perusahaan yang memberangkatkan para mahasiswa.

"Konteks pertanyaannya apakah akan melakukan pemeriksaan terhadap adanya kerja sama antara PT SHB dengan beberapa universitas tadi, tentu konteksnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan," katanya.

Trunoyudo enggan memerinci soal siapa saksi yang akan diperiksa, termasuk apakah ada rektor 33 universitas tersebut. Namun, dia menyebut siapapun yang mengetahui bisa menjadi saksi.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
polri TPPO TPPO Berkedok Magang
