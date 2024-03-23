Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Periksa Oknum yang Diduga Aniaya Warga Sipil di Papua

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |02:16 WIB
TNI Periksa Oknum yang Diduga Aniaya Warga Sipil di Papua
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelidiki dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI kepada warga sipil.

Gumilar pun membenarkan video viral yang beredar di sosial media (sosmed), yang berisi penganiayaan terhadap warga Papua tersebut.

"Benar, diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI dan TNI saat ini sedang melakukan penyelidikan," katanya kepada wartawan, Jumat (22/3/2024).

Bahkan, Gumilar menegaskan, pihaknya juga telah memeriksa dan mengumpulkan para terduga pelaku yang ada di dalam video tersebut.

"Sudah (diperiksa), sekarang lagi berjalan untuk memastikan semuanya," ucapnya.

Sebagai informasi, video viral di sosial media itu menampilkan aksi penganiayaan oleh sejumlah pria, salah satunya diduga prajurit TNI, karena mengenakan baju yang merujuk pada nama satuan, yaitu Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 300/Brajawijaya.

