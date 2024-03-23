Kapolri Minta Jajaran Kawal Kebijakan Pemerintah Sesuai Tupoksi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta agar jajarannya dapat mengawal kebijakan pemerintah sesuai dengan fungsi polri. Hal itu diungkap Listyo saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) gabungan sejumlah satker polri, Jumat (22/3/2024).

Adapun tema rakernis kali ini adalah 'Jajaran Divisi Polri Siap Mendukung Stabilitas Kamtibmas Yang Kondusif Dalam Proses Demokrasi Guna Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan'.

"Saya kira tema ini memang benar-benar yang harus kita kawal, sehingga rangkaian agenda penting nasional maupun agenda kegiatan apa yang menjadi kebijakan pemerintah bisa kita kawal dengan baik sesuai tupoksi kita," katanya.

Menurut Listyo, telah banyak kegiatan yang dilaksanakan setiap satker, ia pun berharap jajarannya dapat meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik ke depan.

Pada kesempatan itu, Kadiv Propam Polri Irjen. Pol. Syahardiantono melaporkan kesiapan rakernis gabungan kepada Kapolri. Ia mengatakan, rakernis gabungan hari ini terdiri dari jajaran Divpropam, Divkum, Divhumas Polri, Divtik, dan Divhubinter.

"Dapat kami laporkan kepada bapak kapolri bahwa peserta rakernis yang hadir saat ini berasal dari lima divisi, yaitu Divpropam, Divhubinter, Divtik, Divkum, dan Divhumas Polri dengan jumlah peserta seluruhnya 589 orang," ucapnya.

(Awaludin)