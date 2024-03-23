Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Minta Jajaran Kawal Kebijakan Pemerintah Sesuai Tupoksi

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |02:53 WIB
Kapolri Minta Jajaran Kawal Kebijakan Pemerintah Sesuai Tupoksi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta agar jajarannya dapat mengawal kebijakan pemerintah sesuai dengan fungsi polri. Hal itu diungkap Listyo saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) gabungan sejumlah satker polri, Jumat (22/3/2024).

Adapun tema rakernis kali ini adalah 'Jajaran Divisi Polri Siap Mendukung Stabilitas Kamtibmas Yang Kondusif Dalam Proses Demokrasi Guna Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan'.

"Saya kira tema ini memang benar-benar yang harus kita kawal, sehingga rangkaian agenda penting nasional maupun agenda kegiatan apa yang menjadi kebijakan pemerintah bisa kita kawal dengan baik sesuai tupoksi kita," katanya.

Menurut Listyo, telah banyak kegiatan yang dilaksanakan setiap satker, ia pun berharap jajarannya dapat meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik ke depan.

Pada kesempatan itu, Kadiv Propam Polri Irjen. Pol. Syahardiantono melaporkan kesiapan rakernis gabungan kepada Kapolri. Ia mengatakan, rakernis gabungan hari ini terdiri dari jajaran Divpropam, Divkum, Divhumas Polri, Divtik, dan Divhubinter.

"Dapat kami laporkan kepada bapak kapolri bahwa peserta rakernis yang hadir saat ini berasal dari lima divisi, yaitu Divpropam, Divhubinter, Divtik, Divkum, dan Divhumas Polri dengan jumlah peserta seluruhnya 589 orang," ucapnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemerintah kapolri polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193281//gedung_dpr_ri-csEH_large.jpg
DPR: Reformasi Polri Kunci Penegakan Hukum yang Profesional dan Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193238//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-QmjS_large.png
Operasi Lilin Ditutup, Polri Siaga Arus Balik hingga 5 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192953//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-bgiC_large.jpg
Kapolri Cek Pengamanan Malam Tahun Baru di Bundaran HI hingga Sapa Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192945//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-BjPk_large.jpg
Kapolri Monitor Malam Tahun Baru 2026, Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Masyarakat Optimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192934//puluhan_jenderal_dan_ribuan_personel_polri_naik_pangkat_pada_akhir_2025-60T2_large.jpg
Puluhan Jenderal dan Ribuan Personel Polri Naik Pangkat pada Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192895//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-Ox9R_large.jpg
Lemkapi Sebut Kehadiran Kapolri Beri Harapan Baru bagi Korban Bencana Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement