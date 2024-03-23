Peristiwa 23 Maret: Bandung Lautan Api, 200 Ribu Warga Bakar Rumah Sendiri

BERBAGAI peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi pada 23 Maret. Di antaranya peristiwa Bandung Lautan Api.

Untuk mengingatnya. Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 23 Maret dari Wikipedia, antara lain:

1. Bandung Lautan Api

1946 - Perang Kemerdekaan Indonesia, puluhan ribu penduduk Kota Bandung membakar tempat mereka tinggal untuk mencegah Sekutu dan tentara NICA menguasai kota itu, dikenal sebagai Bandung Lautan Api.

Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946.

Dalam waktu tujuh jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung.

Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara Sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan Kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.

2. Gerakan Fasisme Didirikan di Italia

1919 - Benito Mussolini mendirikan gerakan fasisme di Italia. Fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak/absolut di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian.

Menjadi sangat penting dalam ideologi fasis, karena ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh, sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negara. Gerakan ini memiliki satu tujuan menghancurkan musuh, di mana musuh dikonstruksikan dalam kerangka konspirasi atau ideologi lain.