HOME NEWS NASIONAL

BMKG: 149 Gempa Susulan Guncang Tuban hingga Pagi Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |08:46 WIB
BMKG: 149 Gempa Susulan Guncang Tuban hingga Pagi Ini
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 149 gempa susulan mengguncang Tuban, Jawa Timur sejak kemarin hingga pagi ini, Sabtu (23/3/2024).

“149 gempa hingga jam 5 pagi ini, dengan magnitudo terbesar M6,5 dan terkecil M2,6,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya.

Sebelumnya, gempa kekuatan M6,0 mengguncang Tuban pada Jumat 23 Maret 2024 pukul 11:22:45 WIB. Kemudian, terjadi gempa lagi dengan kekuatan M6,5 atau lebih besar dari sebelumnya, pada sore harinya pukul 15.52.58 WIB.

Daryono mengatakan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser ( strike slip),” katanya.

Berdasarkan laporan dari masyarakat gempa bumi ini menimbulkan kerusakan di Pulau Bawean. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Gempa Tuban BMKG gempa
