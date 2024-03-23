Mutasi TNI, Panglima Ganti Kabais, Pangdam hingga Kepala RSPAD

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi besar-besaran terhadap Perwira Tinggi (Pati) TNI dari tiga matra.

Sebanyak 52 Pati TNI terkena dampak dari mutasi ini sesuai dengan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/329/III/2024 yang dikeluarkan pada Jumat, 22 Maret 2024.

Di TNI Angkatan Darat (AD), terjadi pergeseran jabatan Letjen TNI Albertus Budi Sulistya, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto, yang kini menempati posisi sebagai Staf Khusus KSAD.

”Letjen TNI Albertus Budi Sulistya, jabatan lama Ka RSPAD Gatot Soebroto, jabatan baru Staf Khusus KSAD,” bunyi keterangan tertulis dikutip, Sabtu (23/3/2024).

Sementara itu, Letjen TNI Rudianto dari posisi Kabais TNI dipindahkan menjadi Danjen Akademi TNI menggantikan Laksdya TNI Dadi Hartanto. Ada juga pergeseran jabatan untuk Mayjen TNI Ilyas Alamsyah, yang dipindahkan dari Pangdam XVIII/Ksr menjadi Kas Kostrad.