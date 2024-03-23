Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi TNI, Panglima Ganti Kabais, Pangdam hingga Kepala RSPAD

Sucipto , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |09:24 WIB
Mutasi TNI, Panglima Ganti Kabais, Pangdam hingga Kepala RSPAD
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi besar-besaran terhadap Perwira Tinggi (Pati) TNI dari tiga matra.

Sebanyak 52 Pati TNI terkena dampak dari mutasi ini sesuai dengan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/329/III/2024 yang dikeluarkan pada Jumat, 22 Maret 2024.

Di TNI Angkatan Darat (AD), terjadi pergeseran jabatan Letjen TNI Albertus Budi Sulistya, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto, yang kini menempati posisi sebagai Staf Khusus KSAD.

”Letjen TNI Albertus Budi Sulistya, jabatan lama Ka RSPAD Gatot Soebroto, jabatan baru Staf Khusus KSAD,” bunyi keterangan tertulis dikutip, Sabtu (23/3/2024).

Sementara itu, Letjen TNI Rudianto dari posisi Kabais TNI dipindahkan menjadi Danjen Akademi TNI menggantikan Laksdya TNI Dadi Hartanto. Ada juga pergeseran jabatan untuk Mayjen TNI Ilyas Alamsyah, yang dipindahkan dari Pangdam XVIII/Ksr menjadi Kas Kostrad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647/tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192398/pemerintah-S97q_large.jpg
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/340/3191636/tni-tBNm_large.jpg
Kisah Pilu Sertu Hamzah Selamatkan Anak dan Istrinya Meninggal saat Longsor Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement