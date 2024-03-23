Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Tuban, BNPB: 143 KK Terdampak, Puluhan Rumah, Masjid hingga RS Rusak

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |09:33 WIB
Gempa Tuban, BNPB: 143 KK Terdampak, Puluhan Rumah, Masjid hingga RS Rusak
Gempa Tuban, Jawa Timur (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Gempa yang terjadi dan berpusat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat 22 Maret 2024 menyebabkan 143 kepala keluarga (KK) terdampak di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan laporan yang dirangkum Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB hingga Sabtu (23/3/2024) pukul 00.20 WIB, rincian KK terdampak ialah Kabupaten Tuban 10 KK, Kabupaten Gresik 130 KK, Kabupaten Pamekasan satu KK dan Kota Surabaya dua KK.

"Gempa tersebut mengakibatkan sejumlah infrastruktur alami kerusakan bervariasi, di Kabupaten Tuban tercatat empat unit rumah rusak berat, empat unit rumah rusak sedang dan dua unit rumah rusak ringan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Sabtu.

Selain itu, terdapat satu balai desa alami kerusakan cukup parah dan satu fasilitas ibadah alami rusak ringan, serta satu kandang milik warga roboh akibat guncangan gempa.

