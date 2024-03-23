Ternyata Ini Alasan Kenapa Pulau Jawa Sering Terjadi Gempa Bumi

JAKARTA - Ternyata ini alasan kenapa Pulau Jawa sering terjadi gempa bumi. Apalagi, Indonesia secara geologi berada dalam ring of fire (cincin api), yakni jalur gunung berapi yang membentang mengelilingi cekungan pasifik.

Ternyata ini alasan kenapa Pulau Jawa sering terjadi gempa bumi dikarenakan alur cincin api ini, diisi oleh deretan gunung berapi yang ada di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.

Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan dan punya luas laut yag lebih besar dibandingkan daratannya.Selain itu, posisi Indonesia juga terletak di 3 pertemuan lempeng, yakni lempeng pasifik, indo-australia, dan eurasia.

Jadi, pergerakan lempeng tersebut yang memicu terjadinya gempa, tsunami, dan gunung meletus.

Berdasarkan kepada buku Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) 2017, ada 31 nama sesar aktif di Pulau Jawa. Berikut rinciannya :

Sesar Cimandiri, berada di Jawa Barat dan memiliki potensi M6,7 dan pergeseran 0,55 mm/tahun,

Sesar Cimandiri yang membentang mulai Teluk Pelabuhan Ratu sampai Cianjur. Sesar ini pernah mengguncang Sukabumi pada Tahun 2001 lampau.

Sesar Cimandiri Nyalindung Cibeber, berada di Jawa Barat dan memiliki potensi M6,6 dan pergeseran 0,4 mm/tahun, mungkin menjadi penyebab gempa di Cianjur,

Sesar Cimandiri Rajamandala, berada di Jawa Barat dan memiliki potensi M6,6 dan pergeseran 0,1 mm/tahun,