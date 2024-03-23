Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hotman Paris Jadi Pengacara Prabowo Hadapi Sengketa Pilpres 2024

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |11:08 WIB
Hotman Paris Jadi Pengacara Prabowo Hadapi Sengketa Pilpres 2024
Hotman Paris (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara senior Hotman Paris Hutapea mengaku diminta menjadi tim pengacara Prabowo Subianto dalam menghadapi sengketa Pilpres 2024. Dia pun mengimbau, untuk berdebat dengan kepala dingin dan penuh kasih di sidang sengketa nanti.

"Imbauan saya agar sesama pengacara marilah kita berdebat secara kepala dingin, kita tetap adalah putra bangsa, putri bangsa, mari kita berdebat hukum secara penuh cinta kasih," ujar Hotman pada wartawan, Sabtu (23/3/2024).

Menurutnya, ada banyak pengacara kondang yang mendampingi Tim Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menghadapi sengketa Pemilu di MK nanti. Satu di antaranya Yusril Ihza Mahendra selalu Ketua tim pengacara nantinya.

"Pemenang Pilpres Prabowo-Gibran sudah menunjuk tim pengacara menghadapi gugatan di MK oleh tim pengacara 01 dan 03. Tim pengacara ini akan diketuai oleh Yusril dan hari ini saya dipanggil di suatu tempat untuk tanda tangan surat kuasa ya," tuturnya.

Dia mau menjadi pengacara yang membela Prabowo lantaran telah lama menjadi kliennya. Dia pun meminta pada semua pihak, khususnya tim pengacara paslon 01 dan 03 untuk berdebat tentang sengketa pemilu dengan kepala dingin nantinya.

"Prabowo itu sudah lama klien gue, keluarganya lama klien gue, hampir berapa puluh tahun ya, pokoknya lama banget, sudah puluhan tahun itu klien saya ya. Semua satu keluarga waktu mereka sebagai pengusaha, kan sesudah Prabowo turun dari Kopassus dia jadi pengusaha kan sama adiknya dan sampai hari ini saya pengacara keluarganya, itulah komitmen saya dengan klien," katanya.

(Arief Setyadi )

      
