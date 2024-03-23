Hari Terakhir Permohonan Perkara PHPU, 19 Perkara Terdaftar di MK

JAKARTA - Sebanyak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) teregister di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Sabtu (23/3) siang. Belasan perkara itu meliputi perkara pada Pemilu DPD, DPRD, DPR hingga Presiden dan Wakil Presiden.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK) perkara PHPU untuk Pemilu DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi dan DPR RI berjumlah 16. Adapun untuk perkara DPD berjumlah dua dan perkara PHPU Pilpres juga berjumlah dua.

Permohonan PHPU tingkat Pilpres baru didaftarkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Sementara, pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD belum terlihat teregister.

Permohonan PHPU Pilpres dari Anies-Cak Imin terdaftar Akta Pengajuan Pemohon Elektronik nomor APPP Nomor : 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Sementara untuk PHPU legislatif sejumlah partai atau caleg terlihat sudah mengajukan permohonan. Salah satunya ialah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Nasdem.

Sebagai informasi, permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hingga pukul 23.59 WIB. Sementara untuk permohonan PHPU legislatif akan dibatasi hingga pukul 22.19 WIB.

Secara rinci permohonan yang sudah masuk di MK

Pilpres

1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

PHP Umum Presiden dan Wakil Presiden APPP Nomor : 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024

Pileg DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi dan DPR RI

1. Nurmiati La Abusaleh

PHP Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 3 Tahun 2024

APPP Nomor :

01-02-12-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

2. Abrianto

PHP Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil MUARA ENIM 5 Tahun 2024

APPP Nomor : 02-02-10-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

3. Ronny Bara Pratama

PHP Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

APPP Nomor :04-02-04-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024

4. H. Sungkono

PHP Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil JAWA TIMUR I Tahun 2024

APPP Nomor :03-02-12-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024