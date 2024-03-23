Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Gugat Hasil Pileg di Provinsi Sumut, Minta Dilakukan PSU

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |14:51 WIB
Hary Tanoesoedibjo Gugat Hasil Pileg di Provinsi Sumut, Minta Dilakukan PSU
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun permohonan yang diajukan berkaitan dengan hasil Pemilu legislatif di Provinsi Sumatera Utara.

Pengajuan permohonan tercatat dalam laman Mahkamah Konstitusi dengan APPP Nomor :06-01-16-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 pada Sabtu (23/3) pukul 12.40 WIB. Pemohon tercatat atas nama Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq dengan menunjuk Kuasa Hukum Pardo Sitanggang dan Radius Ederson S.

Kuasa Hukum Hary Tanoesoedibjo, Pardo Sitanggang mengatakan pokok gugatan perkara berkaitan dengan adanya selisih suara dan penggunaan hak suara lebih dari satu kali pada TPS 7 Desa Pardomoan Satu di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, dua pelanggaran ini haruslah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

"Jadi yang kita ajukan adalah pokoknya satu ada selisih suara yang kedua ada 1 TPS menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Jadi di Undang-Undangnya jelas di Pasal 80 ayat 3 (PKPU 25/2023) jika ada hal tersebut otomatis ini harus PSU," kata Pardo di Mahkamah Konstitusi, Sabtu (23/3/2024).

Kemudian masih pada Desa Pardomoan Satu, di TPS 12 ditemukan adanya 160 surat suara yang diklaim tidak ditandatangani Ketua KPPS. Pardo menyebut bahwa hal itu melanggar Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023.

"Akibat hukumnya adalah surat suara ini menjadi tidak sah ini Pasal 53 PKPU 25/2023," katanya.

Ia berharap agar Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi untuk tidak hanya melihat hasil pada perkara ini. Sebab menurutnya, Mahkamah Konstitusi pada 2019 lalu pernah memutus perkara serupa untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188425//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-izrA_large.jpg
Bonus Fantastis! Hary Tanoesoedibjo Siap Berikan Rp200 Juta untuk Atlet Biliar yang Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188411//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-kmu2_large.jpg
Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo Resmi Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025: Optimistis, Raih 3 Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187011//hary_tanoe-WONn_large.jpg
Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186919//hary_tanoesoedibjo_memberi_pesan_kepada_kampiun_kejurnas_pobsi_2025-Q0nc_large.jpg
Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Kampiun Kejurnas POBSI 2025: Pertahankan Prestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186895//jawa_barat_sukses_menjadi_juara_umum_kejurnas_pobsi_2025-qZTM_large.jpg
Jawa Barat Juara Umum Kejurnas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678//hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement