HOME NEWS NASIONAL

Penembakan di Moskow, Kemenlu: Belum Ada Laporan WNI Menjadi Korban

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |15:25 WIB
Penembakan di Moskow, Kemenlu: Belum Ada Laporan WNI Menjadi Korban
Situasi pasca penembakan di Moskow (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha memastikan belum ada laporan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penembakan di Gedung Konser Crocus City Hall, Moscow region, sekitar 25 km arah barat laut pusat dari Moskow, Rusia, pada 22 Maret 2024.

“KBRI Moskow segera berkoordinasi dengan otoritas setempat dan menjalin komunikasi dengan masyarakat Indonesia di Rusia. Hingga saat ini belum ada indikasi adanya WNI yang menjadi korban,” ungkap Judha dalam keterangan resminya, Sabtu (23/3/2024).

Judha mengatakan sejauh ini aparat keamanan Rusia telah dan akan terus melakukan inspeksi penjagaan keamanan yang ketat setelah kejadian tersebut. “KBRI Moskow juga telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan dan segera menghubungi hotline KBRI Moskow jika mengalami situasi kedaruratan. Nomor hotline Perlindungan WNI KBRI Moskow : +79857502410.”

Sebelumnya, sekelompok orang yang tidak dikenal dan bersenjata otomatis telah melakukan penyerangan dan penembakan di sebuah gedung konser Crocus City Hall, Moscow. Menurut saksi mata, sekelompok pelaku tersebut melepaskan tembakan secara acak ke massa sebelum dimulainya konser.

“Diberitakan juga telah terjadi ledakan dan kebakaran yang menimpa sepertiga gedung,” jelas Judha.

Halaman:
1 2
      
