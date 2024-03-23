Lolos ke Parlemen, PKS Klaim Peroleh 53 Kursi DPR

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi mengumumkan hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang lolos parliamentary threshold dengan perolehan suara mencapai 8,42 persen.

"Alhamdulillah kami bersyukur atas kenaikan suara PKS pada Pemilu 2024 ini dengan 12.781.353 pemilih (8,42%) dan insya Allah memperoleh 53 kursi DPR. Tentu ini merupakan amanah dan kepercayaan dari rakyat. PKS juga naik tingkat di jajaran partai yang lolos PT dari posisi 7 pada pemilu 2019 menjadi posisi 6 pada Pemilu 2024," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangannya, dikutip Sabtu (23/3/2024).

Jazuli mengatakan, peningkatan suara dan kursi PKS sudah diprediksi dan proyeksi sejak awal meski tidak sebesar kalkulasi awal karena banyak dinamika politik lapangan yang terjadi menjelang hari pencoblosan yang menggerus suara PKS termasuk di basis-basis yang sudah dirawat sejak lama.

"Ada banyak faktor peningkatan suara dan jumlah kursi PKS, tapi utamanya PKS mengandalkan disiplin dan soliditas kader, struktur, relawan dan saksi PKS dalam kerja-kerja pemenangan sebagai leverage atau keunggulan kompetitif PKS selama ini," ujarnya.

Ditambahkan Jazuli, pemenangan PKS berupa berbasis pelayanan, kepedulian, keberpihakan, dan kerja-kerja kongkret di level grass root menyentuh apa yang menjadi kebutuhan rakyat banyak. Kader dan struktur PKS aktif dan masif melakukan canvasing door to door, layanan kesehatan, bakti sosial, dan lainnya.

"Strategi berikutnya adalah penempatan atau nominasi caleg yang jitu. PKS sangat cermat dalam menominasi caleg sebagai ujung tombak pemenangan. Di antara strateginya, kami nominasikan banyak wajah baru, muda, dan segar dalam daftar calon," katanya.