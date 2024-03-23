Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Habib Rizieq Menikah Sore Ini, Mempelai Wanita Bukan Orang Sembarangan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |17:06 WIB
Habib Rizieq Menikah Sore Ini, Mempelai Wanita Bukan Orang Sembarangan
A
A
A

JAKARTA - Pendakwah kondang Habib Rizieq Shihab (HRS) dikabarkan menikah hari ini, Sabtu (2/3/2024). Nikah dilaksanakan hari ini di Sentul Bogor, Jawa Barat.

Pengacara dari Habib Rizieq, Aziz Yanuar membenerkan kliennya Habib Rizieq akan melangsungkan akad nikah sore ini.

"Akad nikah rencana sore ini di sentul Bogor Jawa Barat," kata Azis kepada MNC Portal.

Dia mengatakan, imam besar FPI itu akan menikah dengan seorang perempuan yang juga keturunan nabi dengan marga Alaydrus. Namun, dia tidak menyebutkan nama panjangnya "Marganya Alaydrus,"

Dalam video yang diterima MNC, Habib Rizieq mengenakan pakaian serba putih dengan sejumlah bunga yang dikalungkan leger.

Saat MNC Portal mendatangi kediaman Habib Rizieq di Jalan Petamburan terlihat sepi. Hanya ada petugas penjaga yang melakukan pengamanan di rumahnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
