Rakor Angkutan Lebaran 2024, Kakorlantas Paparkan Strategi Keluar Masuk Pelabuhan

BANTEN - Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menhub Budi Karya Sumadi menghadiri rapat koordinasi angkutan lebaran 2024 lintas Merak-Bakauheni, Sabtu (23/3).

Dalam kesempatan tersebut Irjen Pol Aan mengungkapkan penyebrangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk merupakan salah satu titik krusial dalam pengelolaan arus-mudik lebaran 2024, karena penyebrangan memiliki karakteristik tersendiri strategi yang akan dilakukanpun berbeda dengan yang di terapkan di jalur tol.

"Strategi yang kita lakukan adalah mengatur keluar masuk baik itu roda dua, roda empat dan kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan karena area terbatas ini perlu kita atur," ungkap Kakorlantas.

Untuk mengurangi resiko kecelakaan, pihaknya akan melakukan pengawalan untuk pemudik yang menggunakan roda dua di area penyebrangan.

"Kita akan melakukan pengawalan untuk saudara-saudara kita yang menggunakan roda dua, dilakukan secara berkelompok, nanti dikawal oleh petugas sampai ke tempat tujuan ini berlaku untuk di penyeberangan Merak-Bakauheni kemudian di Ketapang-Gilimanuk," ujarnya.

Selain itu, akan diberlakukan sistem penundaan perjalanan (delaying sistem) dan buffer zone di sekitar pelabuhan penyeberangan.

"Ketika pelabuhan sudah padat vc rasio yang sudah tidak moderat kita akan koordinasi, kita akan melakukan penundaan di tempat- tempat yang sudah disiapkan ada di tol diantaranya KM 43 dan KM 68 ," terang Irjen Pol Aan Suhanan.