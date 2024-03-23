Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KA Airlangga Tabrak Mobil di Perlintasan Antara Stasiun Bekasi-Tambun

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |18:39 WIB
KA Airlangga Tabrak Mobil di Perlintasan Antara Stasiun Bekasi-Tambun
A
A
A

JAKARTA - Kereta Api (KA) Airlangga jurusan Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi menabrak kendaran mobil di perlintasan antara Stasiun Bekasi-Tambun, Sabtu (23/3/2024).

“KA 236 Airlangga (Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi) tertemper kendaraan mobil di antara Stasiun Bekasi-Tambun. Saat ini perjalanan Commuter Line mengalami pergantian jalur. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” tulis akun X KAI Commuter.

KAI Commuter telah melakukan rekayasa relasi perjalanan KA Angke-Tambun hanya sampai Stasiun Bekasi. Kemudian, relasi Tambun-Kampung Bandan perjalanan menjadi Bekasi-Kampung Bandan.

“Rekayasa Pola Operasi KA 5078 (Angke-Tambun) perjalanan hanya hanya sampai Stasiun Bekasi. KA 5553 (Tambun-Kampung Bandan) perjalanan KA berjalan Bekasi-Kampung Bandan,” tulisnya.

KAI memastikan hingga sore ini mengenai KA 236 Airlangga relasi Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi yang tertemper kendaraan mobil di antara Stasiun Bekasi-Tambun telah selesai evakuasi. “Saat ini perjalanan Commuter Line normal kembali. Terima kasih.”

Sementara itu, menurut informasi akun X Komunitas Sahabat Kereta bahkan kejadian itu terjadi pada pukul 11.55 WIB. “KA Airlangga 236 rute Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi ditabrak mobil di perlintasan petak lintas antara Stasiun Bekasi Timur – Tambun.”

(Khafid Mardiyansyah)

      
