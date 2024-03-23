Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

The Eras Tour Jadi Film Musik Terlaris di Streaming, Selengkapnya di Okezone Updates

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |19:35 WIB
The Eras Tour Jadi Film Musik Terlaris di Streaming, Selengkapnya di Okezone Updates
A
A
A

Okezone Updates kali ini berisikan tentang berita-berita terkini. Salah satunya ada berita tentang Film The Eras Tour Taylor's version berhasil memecahkan rekor sebagai film musik nomor satu di Disney Plus.

Film konser itu telah ditonton sebanyak 4 koma 6 juta kali sejak tayang pada 15 maret lalu. Angka fantastis tersebut dihasilkan dalam jangka waktu 3 hari sejak tayang perdana di layanan streaming tersebut.

Swifties, julukan penggemar Taylor Swift, terhitung telah menonton 16 koma 2 juta jam film konser berdurasi 3 koma 5 jam itu pada akhir pekan lalu.

Film konser Taylor Swift ini juga menjadi film dengan durasi yang jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan kebanyakan judul lain di disney plus.

