Bakal Hadirkan Puluhan Saksi di Sidang PHPU, Tim Hukum Ganjar-Mahfud Pastikan Bakal Lindungi Saksi

JAKARTA - Tim Hukum Ganjar-Mahfud bakal menghadirkan puluhan saksi di dalam sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, setidaknya ada 30 saksi dan 10 saksi ahli yang akan dihadirkan dalam sidang PHPU di MK.

"Saksi itu kita dapat dari banyak daerah. Jumlahnya mungkin sekitar 30 dan ahli kita ada sekitar 10," kata Todung usai menyampaikan permohonan PHPU di MK, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2024).

Kendati demikian, Todung memastikan, pihaknya akan melindungi para saksi. Ia pun menegaskan, para saksi yang akan dihadirkan di sidang PHPU tak boleh diintimidasi.

"Jadi ya kalau anda tanya bagaimana melindungi saksi-saksi tentu tugas kita semua, untuk melindungi saksi-saksi, karena saksi-saksi tidak boleh diintimidasi," terangnya.