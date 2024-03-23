Gempa M5,6 Guncang Bengkulu Selatan

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,6 mengguncang Bengkulu Selatan, Bengkulu, Sabtu (23/3/2024), pukul 20.20 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa berada di kedalaman 27 kilometer, gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa ini berada di 31 Barat Daya Bengkulu Selatan.

“UPDATE Info Gempa Mag:5.6, 23-Mar-24 20:20:29 WIB, Lok:4.66 LS - 102.72 BT (31 km BaratDaya BENGKULUSELATAN), Kedlmn: 27 Km, dirasakan Di Kota Bengkulu III-IV MMI” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Khafid Mardiyansyah)