Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemudik Meningkat, 1,8 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabodetabek pada H-7 Lebaran

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |21:22 WIB
Pemudik Meningkat, 1,8 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabodetabek pada H-7 Lebaran
A
A
A

BANDUNG - PT Jasa Marga memprediksi, sebanyak 1,8 juta kendaraan bakal meninggalkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada musim mudik Lebaran 2024.

Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division, Widiyatmoko mengatakan, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2023.

"Prediksi secara keseluruhan ada 1,8 juta kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek pada h-7 dan hari kedua Idul Fitri," ucap Widiyatmoko, Sabtu (23/3/2024).

Pihaknya meyakini, jika mudik Lebaran 2024 akan lebih ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Total volume lalu lintas meninggalkan Jabodetabek ini meningkat 5,94 persen jika dibandingkan dengan periode hari raya Idul Fitri 2023," tandasnya.

Sebelumnya, Widiyatmoko mengungkapkan, puncak mudik lebaran wilayah Jabodetabek terjadi pada H-5 lebaran. Sementara untuk puncak arus balik diprediksi bakal terjadi pada 15 April 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jasa Marga Arus Mudik Mudik 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193313//tol-1Wto_large.jpg
2,3 Juta Kendaraan Arus Balik ke Jabotabek Usai Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193224//tol-VG2j_large.jpg
Tarif Tol Sedyatmo Naik Mulai 5 Januari, Simak Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192494//jasamarga_nusantara_tollroad_regional_division-DKyt_large.jpg
Libur Nataru, 2,2 Juta Kendaraan Lintasi Tol Regional Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192034//ilustrasi_jalan_tol-DpLH_large.jpg
1,3 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Selama Libur Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191715//gerbang_tol-polM_large.jpg
Libur Nataru, 994 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191684//dirut_jasa_marga_soal_kendaraan_pada_natal-RgWk_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Jelang Natal 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement