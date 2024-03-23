Pemudik Meningkat, 1,8 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabodetabek pada H-7 Lebaran

BANDUNG - PT Jasa Marga memprediksi, sebanyak 1,8 juta kendaraan bakal meninggalkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada musim mudik Lebaran 2024.

Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division, Widiyatmoko mengatakan, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2023.

"Prediksi secara keseluruhan ada 1,8 juta kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek pada h-7 dan hari kedua Idul Fitri," ucap Widiyatmoko, Sabtu (23/3/2024).

Pihaknya meyakini, jika mudik Lebaran 2024 akan lebih ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Total volume lalu lintas meninggalkan Jabodetabek ini meningkat 5,94 persen jika dibandingkan dengan periode hari raya Idul Fitri 2023," tandasnya.

Sebelumnya, Widiyatmoko mengungkapkan, puncak mudik lebaran wilayah Jabodetabek terjadi pada H-5 lebaran. Sementara untuk puncak arus balik diprediksi bakal terjadi pada 15 April 2024.