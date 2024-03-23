Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban Aksi Teroris di Moskow

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |21:37 WIB
Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban Aksi Teroris di Moskow
Jubir Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan, tidak ada warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam aksi teroris di tempat pertunjukan musik Balai Kota Crocus Moskow, Rusia beberapa waktu lalu.

"Sejauh ini tidak terdapat korban warga negara Indonesia,"kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Lalu Muhammad Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (23/3/2024).

Dia mengatakan, bahwa Indonesia mengucapkan menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada korban dan keluarganya.

Serta mengecam serangan teroris yang menyebabkan puluhan orang meninggal dan ratusan orang luka-luka.

Topik Artikel :
Teroris Kemenlu RI Moscow
