Sukses di Pemilu 2024, Airlangga Dinilai Layak Pimpin Kembali Partai Golkar

JAKARTA - Airlangga Hartarto dinilai masih sangat layak untuk kembali nahkodai Partai Golkar. Karena partai berlambang pohon beringin itu menjadi peraih suara tertinggi pada Pileg 2024, di antara koalisi partai pendukung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Partai berlambang pohon beringin itu hanya kalah oleh PDIP sebagai partai pemenang pileg. PDIP meraih 25.377.279 atau 16,27% suara nasional, sedangkan Golkar meraup 23.208.654 atau 15,28% suara.

Pengamat politik, Silvanus Alvin menilai perolehan suara Golkar pada Pileg 2024 merupakan capaian paling mengembirakan sejak Pemilu 2004 silam. Golkar unggul di berbagai daerah pemilihan (dapil) di tanah air.

"Kalau menurut saya dan data perolehan suara Golkar sejak 2004 maka perolehan di 2024 ini bisa dinyatakan memiliki tren yang sangat positif," kata Alvin dihubungi, Sabtu (23/3/2024).

Menurut Alvin, perolehan suara Golkar pada Pileg 2024 hampir serupa dengan perolehan Pileg 2004 dengan jumlah 25.387.279 suara.

Hebatnya lagi suara Golkar meningkat tahun ini meski tidak ada kadernya yang maju Pilpres 2024. Berbeda pada Pemilu 2004 yang kala itu Jusuf Kalla (JK) sebagai kader Golkar maju pilpres berpasangan dengan SBY.

"Di Pemilu 2024 ini, walau belum ada tokoh Golkar yang berkontestasi di pilpres tapi tidak menjadi soal. Malah angkanya (perolehan suara pemilu) juga cukup baik," tegas Alvin.

Menurut Alvin, prestasi mentereng pada Pileg 2024 ini tidak lepas dari peran dan kerja-kerja politik dari Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar.