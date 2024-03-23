Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sukses di Pemilu 2024, Airlangga Dinilai Layak Pimpin Kembali Partai Golkar

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |22:30 WIB
Sukses di Pemilu 2024, Airlangga Dinilai Layak Pimpin Kembali Partai Golkar
Ketum Golkar, Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Airlangga Hartarto dinilai masih sangat layak untuk kembali nahkodai Partai Golkar. Karena partai berlambang pohon beringin itu menjadi peraih suara tertinggi pada Pileg 2024, di antara koalisi partai pendukung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Partai berlambang pohon beringin itu hanya kalah oleh PDIP sebagai partai pemenang pileg. PDIP meraih 25.377.279 atau 16,27% suara nasional, sedangkan Golkar meraup 23.208.654 atau 15,28% suara.

Pengamat politik, Silvanus Alvin menilai perolehan suara Golkar pada Pileg 2024 merupakan capaian paling mengembirakan sejak Pemilu 2004 silam. Golkar unggul di berbagai daerah pemilihan (dapil) di tanah air. 

"Kalau menurut saya dan data perolehan suara Golkar sejak 2004 maka perolehan di 2024 ini bisa dinyatakan memiliki tren yang sangat positif," kata Alvin dihubungi, Sabtu (23/3/2024).

Menurut Alvin, perolehan suara Golkar pada Pileg 2024 hampir serupa dengan perolehan Pileg 2004 dengan jumlah 25.387.279 suara. 

Hebatnya lagi suara Golkar meningkat tahun ini meski tidak ada kadernya yang maju Pilpres 2024. Berbeda pada Pemilu 2004 yang kala itu Jusuf Kalla (JK) sebagai kader Golkar maju pilpres berpasangan dengan SBY.

"Di Pemilu 2024 ini, walau belum ada tokoh Golkar yang berkontestasi di pilpres tapi tidak menjadi soal. Malah angkanya (perolehan suara pemilu) juga cukup baik," tegas Alvin.

Menurut Alvin, prestasi mentereng pada Pileg 2024 ini tidak lepas dari peran dan kerja-kerja politik dari Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189981//pemerintah-OF1a_large.jpg
Legislator Golkar: Temu Sapa Warga dan DPRD DKI Jadi Ruang Partisipasi Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189109//kpk-AVm3_large.jpg
Kadernya Terjaring OTT KPK, Bahlil: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188404//golkar-ya2i_large.jpg
Golkar Dorong Solidaritas Nasional untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188115//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-oMOu_large.jpg
Di Depan Prabowo, Bahlil Usulkan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188099//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-O7Np_large.jpg
Usulkan Bentuk Koalisi Permanen di Depan Prabowo, Bahlil: Jangan Koalisi On-Off
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184375//kpk-W4VY_large.jpg
Heboh Isu Eks Terpidana Korupsi e-KTP Setya Novanto Masuk Kepengurusan Golkar, Ini Kata Bahlil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement