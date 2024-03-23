Perang Sarung Jelang Sahur, 10 Remaja di Pesanggarahan Diamankan

JAKARTA - Polisi mengamankan 10 orang remaja tanggung lantaran melakukan aksi perang sarung di tengah malam. Mereka diamankan polisi di kawasan Perukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Ada 10 remaja yang terlibat perang sarung diamankan," ujar Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Tedjo Asmoro pada wartawan, Jumat (22/3/2024).

BACA JUGA: Remaja di Serang Perang Sarung Bawa Samurai

Menurutnya, mereka diamankan pasca polisi menerima informasi tentang viralnya aksi tawuran sarung di kawasan Petukangan. Polisi lantas melakukan pendalaman, yang mana diketahui tawuran sarung itu terjadi dengan sengaja.

"Kejadian tawuran sarung tersebut dilakukan dengan secara disengaja dan melakukan undangan dengan via aplikasi online," tuturnya.

"Secara tidak sengaja telah divideokan dan diviralkan oleh warga sekitar menganggap sudah mengganggu guantibmas di lingkungan sekitar," katanya.

Dia menambahkan, setelah dilakukan pendalaman, polisi berhasil mengamankan 10 orang remaja yang terlibat aksi tersebut. Anak-anak yang umumnya berusia 16-20 tahun saat ini tengah diperiksa lebih lanjut oleh polisi.

(Awaludin)