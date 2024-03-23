Hendak Tawuran, Sejumlah ABG Bersajam Diciduk di Cikarang Timur

BEKASI - Polres Metro Bekasi mengamankan sejumlah remaja yang akan hendak tawuran, di Kabupaten Bekasi. Dari tangan mereka petugas mengamankan sejumlah senjata tajam (Sajam).

"Ada beberapa remaja yang diamankan, saat di TKP mereka berkumpul akan melakukan tawuran," kata Wakasatreskrim Polres Metro Bekasi Kompol Widodo, Sabtu (23/3/2024).

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Kenapa Pulau Jawa Sering Terjadi Gempa Bumi

Para remaja tersebut diamankan pada pukul 02.00 WIB dini hari di Kampung Citarik, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Polisi mendatangi lokasi usai menerima laporan dari warga tentang kerumunan remaja.

"Kebetulan kami memang sedang melakukan kegiatan patroli operasi kejahatan jalanan (OKJ). Diduga para remaja tersebut, merencanakan tawuran sebelum jam-jam santap sahur," terangnya.

Sementara ini, polisi belum memberikan secara rinci total remaja tersebut dan jumlah senjata tajam yang diamankan. Namun, para remaja itu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

"Saat ini, para remaja berikut barang bukti berupa beberapa senjata tajam bermacam-macam jenis diamankan. Selanjutnya dibawa ke Mapolres Metro Bekasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut," ujar Dia.

(Arief Setyadi )