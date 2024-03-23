Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Koboi Mampang yang Todongkan Pistol ke Pengendara Ditangkap!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |10:16 WIB
Koboi Mampang yang Todongkan Pistol ke Pengendara Ditangkap!
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tim Opsnal Reskrim Polsek Mampang menangkap pria berinisial HRR atas peristiwa penodongan yang dilakukan seorang pengemudi mobil. Aksi koboi jalanan itu terekam kamera dan kemudian viral di media sosial.

“Melakukan penangkapan terhadap satu orang dalam perkara penggunaan senjata api secara illegal,” ujar Kapolsek Mampang Kompol David Y. Kanitero dalam keterangannya, Sabtu (23/3/2024).

Penangkapan terhadap HHR hari Sabtu, 23 Maret 2024, sekira pukul 01.50 WIB di kediamannya. Kini, HHR ditetapkan sebagai tersangka.

Peristiwa itu bermula dari viralnya video di media sosial Instagram perihal cekcok sesama pengemudi mobil yang berujung penodongan senjata.

Melalui ciri-ciri lokasi yang terlihat dalam video itu, polisi kemudian melakukan penelusuran dan mendatangi sebuah toko velg yang berada di Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan.

"Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut dan keterangan dari saksi yang merupakan karyawan bengkel Velg pernah mendengar keributan. Hasil pengecekan CCTV Bengkel Velg tersebut ternyata kejadian penodongan tersebut terjadi di depan toko Velg tersebut,” katanya.

Halaman:
1 2
      


Penodongan koboi jalanan viral


