Kecelakaan 3 Kendaraan di Parung Panjang Bogor, Truk Timpa Rumah Warga

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Dua orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kapolsek Parung Panjang Kompol Suharto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 22 Maret 2024. Awalnya, truk tronton engkel sedang melaju dari arah Cigudeg menuju Parung Panjang.

"Kehilangan kendali saat mencoba menghindari mobil yang sedang parkir di jalan," kata Suharto dalam keterangannya, Sabtu (23/3/2024).

Truk tersebut pun menabrak truk lainnya yang datang dari arah berlawanan. Tak sampai di situ, truk juga menabrak satu unit motor dan akhirnya menimpa bangunan rumah warga hingga rusak cukup parah.

"Dua pengendara mengalami luka ringan," jelasnya.

Hingga saat ini, penyelidikan lebih lanjut masih dalam proses untuk menentukan penyebab kecelakaan serta tanggung jawab dalam kejadian tersebut.

"Semoga semua pihak yang terlibat segera mendapatkan pemulihan yang cepat," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)