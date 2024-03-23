Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan 3 Kendaraan di Parung Panjang Bogor, Truk Timpa Rumah Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |14:37 WIB
Kecelakaan 3 Kendaraan di Parung Panjang Bogor, Truk Timpa Rumah Warga
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Dua orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kapolsek Parung Panjang Kompol Suharto mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 22 Maret 2024. Awalnya, truk tronton engkel sedang melaju dari arah Cigudeg menuju Parung Panjang.

"Kehilangan kendali saat mencoba menghindari mobil yang sedang parkir di jalan," kata Suharto dalam keterangannya, Sabtu (23/3/2024).

Truk tersebut pun menabrak truk lainnya yang datang dari arah berlawanan. Tak sampai di situ, truk juga menabrak satu unit motor dan akhirnya menimpa bangunan rumah warga hingga rusak cukup parah.

"Dua pengendara mengalami luka ringan," jelasnya.

Hingga saat ini, penyelidikan lebih lanjut masih dalam proses untuk menentukan penyebab kecelakaan serta tanggung jawab dalam kejadian tersebut.

"Semoga semua pihak yang terlibat segera mendapatkan pemulihan yang cepat," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193255//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-YDN4_large.jpg
Kronologi Tabrak Lari Mobil Mazda: 2 Pelajar Tewas hingga Disambar Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193129//kecelakaan-qfXU_large.jpg
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056//kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759//kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192563//mobil_anak_anggota_dprd_serang-9Z7c_large.jpg
Mobil Anak Anggota DPRD Serang Tabrak Tiga Motor, Enam Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520//anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement