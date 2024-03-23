Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Surut, Warga di Kelurahan Semper Barat Jakut Kembali ke Rumah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |14:41 WIB
Banjir Surut, Warga di Kelurahan Semper Barat Jakut Kembali ke Rumah
Banjir Semper Barat, Jakarta Utara surut (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Banjir yang melanda Keluarahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara mulai kembali ke rumah sejak Sabtu (23/3/2024) pagi. Mereka kembali ke rumah lantaran air sudah surut.

Hal itu seperti yang dilakukan oleh Reza, warga RT 016/RW 004 Keluarahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Sejak air merendam rumahnya setinggi paha orang dewasa pada Jumat 22 Maret 2024 dini hari, Reza mengaku baru kembali ke rumah.

Reza mengatakan, air mulai berangsur surut sejak Sabtu 23 Maret 2024 dini hari. Untuk itu, ia langsung membersihkan kotoran sisa banjir yang merendam rumahnya

"Surutnya dari jam 3 subuh mulai agak surutan. Sahur tadi ramai warga pada bersih-bersih," terang Reza.

Setelah membersihkan rumahnya, Reza langsung menjemput sang istri dan anaknya yang mengungsi di Rusunawa Semper Barat. "Baru tadi siang saya jemput istri sama anak setelah rumah bersih," katanya.

Terlepas dari itu, Reza berkata, daerah RT 016/RW 004 Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara memang kerap menjadi langganan banjir. Ia pun tak merasa kaget bila ada banjir mendadak di daerah tempat tinggalnya.

"Di sini sering banjir, hujan sejam aja air langsung naik. Kita sih sudah biasa," terang Reza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement