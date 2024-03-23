Banjir Surut, Warga di Kelurahan Semper Barat Jakut Kembali ke Rumah

JAKARTA - Banjir yang melanda Keluarahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara mulai kembali ke rumah sejak Sabtu (23/3/2024) pagi. Mereka kembali ke rumah lantaran air sudah surut.

Hal itu seperti yang dilakukan oleh Reza, warga RT 016/RW 004 Keluarahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Sejak air merendam rumahnya setinggi paha orang dewasa pada Jumat 22 Maret 2024 dini hari, Reza mengaku baru kembali ke rumah.

Reza mengatakan, air mulai berangsur surut sejak Sabtu 23 Maret 2024 dini hari. Untuk itu, ia langsung membersihkan kotoran sisa banjir yang merendam rumahnya

"Surutnya dari jam 3 subuh mulai agak surutan. Sahur tadi ramai warga pada bersih-bersih," terang Reza.

Setelah membersihkan rumahnya, Reza langsung menjemput sang istri dan anaknya yang mengungsi di Rusunawa Semper Barat. "Baru tadi siang saya jemput istri sama anak setelah rumah bersih," katanya.

Terlepas dari itu, Reza berkata, daerah RT 016/RW 004 Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara memang kerap menjadi langganan banjir. Ia pun tak merasa kaget bila ada banjir mendadak di daerah tempat tinggalnya.

"Di sini sering banjir, hujan sejam aja air langsung naik. Kita sih sudah biasa," terang Reza.