Pilgub DKI Jakarta, PKS Harus Berani Usung Kader Sendiri

JAKARTA - Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menguasai DKI Jakarta dengan meraih 19 persen suara. Setidaknya, PKS mengamankan 18 kursi di DPRD DKI Jakarta untuk periode 2024-2029.

Keberhasilan ini menjadi titik balik dari dominasi PDIP selama satu dekade terakhir di Jakarta. Capaian ini harus bisa menjadi PKS berani untuk mengambil langkah maju dalam mengusung kader internal dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada November 2024.

"PKS punya stock kader yang mumpuni untuk maju dalam Pilgub Jakarta tahun ini. Sebut saja anggoga DPR RI Dapil Jakarta I Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS yang juga mantan Gubernur NTB Doktor Zulkieflimansyah, bahkan Sekjend PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi bisa maju. Wes wayahe", ujar Taufik Amrullah, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

Taufik menilai Mardani Ali Sera sebagai putra Betawi asli Jakarta memiliki keunggulan karena basis dukungan yang kuat di berbagai wilayah Jakarta, seperti selatan, pusat, dan timur. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai mantan ketua tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI 2017.

Sementara itu, Zulkieflimansyah, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018-2023, diakui atas keberhasilannya dalam mempromosikan pariwisata NTB secara global lewat even balap motor kelas dunia.

Kemudian, koneksi politik nasional yang dimilikinya dianggap akan memberikan manfaat bagi Jakarta sebagai pusat ekonomi global.