HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Penyebab Sopir Pajero Tabrak Towing yang Tewaskan 2 Orang di PIK

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |21:51 WIB
Polisi Ungkap Penyebab Sopir Pajero Tabrak Towing yang Tewaskan 2 Orang di PIK
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap penyebab sopir mobil Pajero yang menabrak towing di Jalan MH Thamrin, Jembatan Tokyo PIK 2, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Insiden itu menewaskan dua orang.

"Diduga karena kurang konsentrasi Pengemudi Pajero B-999-FNY pada saat melewati turunan jembatan, sehingga menabrak mobil towing yang tengah menaikan mobil Yaris dibantu sejumlah security," kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

Dalam hal ini, kata Zain, kondisi jalan arah jembatan Tokyo daerah PIK itu merupakan jalan turunan. Karena itu, penyebab pasti masih diselidiki.

Adapun, untuk dua orang meninggal dunia, sopir mobil towing B 9207 HP berinisial JF (37) meninggal dunia di TKP. Lalu security ARS (28) dinyatakan meninggal dunia dalam perawatan di RS Tzu Chi Pantai Indah Kapuk (PIK).

"Yang meninggal dunia dua orang karena mengalami luka serius, tiga korban lain (security,red) masih dilakukan perawatan di RS Budha Tzu Chi PIK," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
