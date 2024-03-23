Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengemudi Wanita Pingsan di Jalan Pajajaran, Polisi dan Warga Evakuasi Pecahkan Kaca Mobil

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |23:51 WIB
Pengemudi Wanita Pingsan di Jalan Pajajaran, Polisi dan Warga Evakuasi Pecahkan Kaca Mobil
Petugas evakuasi pengemudi yang pingsan di dalam mobil (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Hal itu disebabkan pengemudinya mendadak sesak nafas dan pingsan.

Kasat Lantas Polresta Bogor Kota, Kompol Galih Apria mengatakan, peristiwa itu terjadi pukul 18.30 WIB. Mobil sedan itu diketahui dikemudikan perempuan berinisial WD (22) asal Tamansari, Kabupaten Bogor.

"Pengemudi merasakan sesak napas, dan tidak bisa mengendalikan kendaraan," kata Galih dalam keterangannya, Sabtu (23/3/2024).

Alhasil, mobil yang dikendarainya naik ke median pembatas jalan. Petugas yang mendapat laporan tersebut bergegas menuju lokasi dan didapati pengemudi sudah dalam kondisi pingsan.

Telusuri berita news lainnya
