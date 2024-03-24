Gempa M4,4 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, pada Minggu (24/3/2024) sekira pukul 01.23 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 4.96 Lintang Utara - 127.34 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.4, 24-Mar-2024 01:23:06WIB, Lok:4.96LU, 127.34BT (129 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)