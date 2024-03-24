Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,3 Guncang Keerom Papua

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |04:06 WIB
Gempa M5,3 Guncang Keerom Papua
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Keerom, Papua, pada Minggu (24/3/2024) sekira pukul 03.50 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.95 Lintang Selatan - 144.11 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.3, 24-Mar-2024 03:50:58WIB, Lok:3.95LS, 144.11BT (378 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn:119 Km,"tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
