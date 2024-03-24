JAKARTA - Wilayah Keerom, Papua diguncang gempa magnitudo 5,3 pada Minggu (24/3/2024) sekira pukul 03.50 WIB.
Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 3.95 Lintang Selatan - 144.11 Bujur Timur. Berdasarkan peta BMKG, pusat gempa berada di darat.
"#Gempa Mag:5.3, 24-Mar-2024 03:50:58WIB, Lok:3.95LS, 144.11BT (378 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn:119 Km,"tulis BMKG.
Sebelumnya, sekira pukul 03.22 Keerom dilanda gempa M7,5 dengan lokasi di 3.97LS, 143.64BT (327 km Tenggara KEEROM-PAPUA).