Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rentetan Ramalan Jayabaya, Satu Persatu Selaras dengan Kondisi Indonesia Sekarang

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |05:28 WIB
Rentetan Ramalan Jayabaya, Satu Persatu Selaras dengan Kondisi Indonesia Sekarang
Raja Jayabaya (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Ramalan Jayabaya memang seringkali menjadi sorotan karena beberapa kejadian di masa kini dianggap sesuai dengan apa yang diramalkannya. Jayabaya atau Prabu Sri Aji Jayabaya merupakan raja yang terkenal dengan berbagai ramalan-ramalannya.

Jayabaya memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa. Ia adalah raja yang memerintah Kerajaan Kediri sejak tahun 1135 hingga 1159.

Berikut adalah beberapa kejadian di Indonesia yang dipercaya sesuai dengan ramalan Jayabaya:

1. Wong golek pangan kayak gabah di intri

Hal ini bisa mencerminkan meningkatnya kesulitan ekonomi dan persaingan yang ketat dalam mencari nafkah di tengah masyarakat yang semakin modern dan kompleks.

2. Datangnya zaman penuh bencana di Nusantara

Bencana alam memang sering terjadi di wilayah Indonesia, termasuk gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Ramalan Jayabaya tentang ini tampaknya mencerminkan realitas geografis dan geologis Indonesia.

3. Akeh pengkhianat dan akeh laknat

Hal ini bisa diinterpretasikan sebagai meningkatnya kecurangan dan ketidaksetiaan di antara masyarakat, serta meningkatnya kemunduran moral dan etika.

4. Anak mangan bapak

Anak berani melawan bapaknya, namaun interpretasi ramalan ini bisa beragam, tetapi dalam konteks aktual, mungkin mengacu pada pergolakan politik atau sosial di mana generasi muda menantang otoritas yang sudah mapan, termasuk para pemimpin yang sudah ada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683/palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement