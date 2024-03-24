Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keerom Papua Diguncang Empat Kali Gempa

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |05:45 WIB
Keerom Papua Diguncang Empat Kali Gempa
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Kabupaten Keerom, Provinsi Papua diguncang empat kali gempa pada Minggu (24/3/2024) malam.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa pertama berkekuatan Magnitudo (M)7,5 terjadi pada pukul 03:22:01 WIB. Dimana gempa berada di 3.97 Lintang Selatan dan 143.64 Bujur Timur dengan pusat gempa berada (327 km Tenggara KEEROM-PAPUA), pada kedalaman 81 Km.

"Gempa Mag:7.5, 24-Mar-2024 03:22:01WIB, Lok:3.97LS, 143.64BT (327 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn:81 Km #BMKG,"dikutip dalam akun X atau Twitter @InfoBMKG, Minggu (24/3).

Lalu 6 menit setelahnya kembali disusul gempa kedua M6,8 terjadi pada pukul 03:22:07 WB. Gempa pun turut dirasakan di berbagai wilayah seperti Jayapura, Wamena, Merauke dan Nabire.

"#Gempa (UPDATE) Mag:6.8, 24-Mar-24 03:22:07 WIB, Lok:4.25 LS, 143.07 BT (Pusat gempa berada di darat 275 km Tenggara Keerom), Kedlmn:63 Km Dirasakan (MMI) III Jayapura, II Wamena, II Merauke, III Keerom, II Nabire,"ucapnya.

Gempa ketiga berkekuatan M5,7 terjadi pukul 03:40:24WIB. Dimana gempa berada di 3.95 Lintang Selatan dan 143.93 Bujur Timur dengan pusat gempa berada (358 km Tenggara KEEROM-PAPUA), pada kedalaman 108 Km.

1 2
      
