HOME NEWS NASIONAL

Kesaktian Panembahan Senopati Kebal Ditusuk Keris Kebo Dengen, Keturunan Raja Jawa pun Ciut

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |06:12 WIB
Kesaktian Panembahan Senopati Kebal Ditusuk Keris Kebo Dengen, Keturunan Raja Jawa pun Ciut
Panembahan Senopati (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram terus meluaskan wilayahnya dan memperkuat hubungan dengan tetangga-tetangga, termasuk Karisidenan Kedu dan Begelen. Namun, tidak semua pihak menerima kekuasaan Kerajaan Mataram Lama dengan tangan terbuka.

Salah satunya adalah seorang mantri bernama Ki Bocor, yang menolak mengakui kekuasaan Panembahan Senopati karena usia Kerajaan Mataram yang dianggapnya lebih muda. Sebagaimana dikutip dari "Puncak Kekuasaan Mataram : Politik Ekspansi Sultan Agung" dari De Graaf.

Ki Bocor bahkan merencanakan untuk menguji kesaktian Panembahan Senopati dengan menggunakan keris legendarisnya, Kebo Dengen. Namun, rencana tersebut tercium oleh Panembahan Senopati sendiri.

Pada suatu malam, ketika Panembahan Senopati sedang duduk, Ki Bocor tiba-tiba menyerangnya dari belakang dengan menusuk menggunakan keris Kebo Dengen. Panembahan Senopati tetap tenang hingga Ki Bocor kehabisan tenaga dan jatuh di tanah, kemudian mencium kakinya sebagai tanda penghormatan.

Tanpa dendam, Panembahan Senopati memilih untuk memaafkan Ki Bocor dan membiarkannya pergi, sementara keris Kebo Dengen tetap tertancap di tanah.

Asal usul Ki Bocor dibahas dalam beberapa naskah, termasuk Babad Tanah Djawi, Babad Pajajaran, dan Serat Baron Sakender. Namun, Kitab Babad Pasir juga memberikan catatan tentang tokoh tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
