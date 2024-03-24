Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Campa yang Jadi Asal Usul Sunan Ampel

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |06:46 WIB
Misteri Campa yang Jadi Asal Usul Sunan Ampel
Sunan Ampel (foto: dok ist)
A
A
A

SUNAN AMPEL merupakan salah satu Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sosoknya dikenal yang tertua di antara para Wali Songo lainnya. Sunan Ampel memiliki nama kecil Raden Rahmat dan berasal dari daerah Cempa, atau ada yang menyebutnya Campa. Asal usul Cempa sendiri masih menjadi misteri di catatan sejarah.

Jika mengacu pada cerita-cerita Jawa yang menyangkut asal usul Sunan Ampel, dua pendapat dari Dr. Rouffaer dan Dr. Cowan mencoba mengidentifikasi kata Cempa asal usul Sunan Ampel. Keduanya sebagaimana dikutip dari buku "Kerajaan Islam Pertama di Jawa : Tinjauan Sejarah Politik Abadi XV dan XVI", dari H.J. De Graaf dan TH. Pigeaud, keduanya menyebut Cempa diidentifikasikan sebagai Jeumpa di Aceh, yang berada di perbatasan antara Samalangan atau Simelungan.

Pendapat yang mengidentifikasikan Cempa sesuai pernyataan De Graaf dan Pigeaud Jeumpa Aceh kelihatannya diperkuat juga oleh rute perjalanan, yang telah ditempuh oleh orang suci Islam lain, seperti Syekh Ibnu Maulana, dari Tanah Arab ke Jawa, yaitu: Aceh, Pasai, Campa, Johor, Cirebon. Apabila Cempa diartikan sama dengan Jeumpa, ditukar tempatnya dengan Pasai, maka rute perjalanannya lebih masuk akal. Ini menimbulkan dugaan bahwa Cempa atau Jeumpa dan Kota Pasai yang jauh lebih terkenal itu saling berhubungan.

Pendapat kedua tentang letak Cempa ini diperkuat oleh sastra sejarah Melayu dan Jawa. Cerita Sajarah Melayu pada bab 21 memuat riwayat singkat Kerajaan Campa. Di situ secara khusus diberitakan bahwa penduduknya tidak makan daging sapi dan tidak menyembelih sapi. Hal Ini mungkin juga menunjukkan bahwa mereka itu beragama Hindu atau Buddha. Semula daerah itu wilayah taklukan Raja Majapahit.

Menurut Sajarah Melayu, Raja Campa yang terakhir adalah Pau Kubah, yang kawin dengan putri dari Lakiu. Raja Kerajaan Kuci meminang salah seorang putri mereka, tetapi pinangannya ditolak. Ini mengakibatkan pecah perang antara Campa dan Kuci.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Campa Wali Songo Sunan Ampel
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147613//keris-6o8i_large.jpg
Kiai Sengkelat Keris Sakti Sunan Kalijaga yang Mampu Menangkap Kilat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145312//karomah_sunan_giri_makan_buah_delima_jadi_menantu_sunan_ampel-W6sL_large.jpg
Karomah Sunan Giri, Makan Buah Delima Jadi Menantu Sunan Ampel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144759//sunan_muria-PA2U_large.jpg
Sunan Muria, Kiai Kampung yang Suka Sebarkan Agama Islam di Pelosok Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144156//sunan_giri-mgSG_large.jpg
Kisah Masa Muda Sunan Giri, Santri Cemerlang Tubuhnya Memancar Cahaya Terang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128928//makam_ki_ageng_gribig_salah_satu_penyebar_islam_di_malang-NKF6_large.jpg
Jaringan Sebaran Islam di Malang Raya, dari Era Walisongo hingga Peperangan Melawan Belanda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/337/3128167//sunan_gunung_jati-c65d_large.jpg
Karomah Sunan Gunung Jati Hancurkan Persenjataan Pemberontak Secara Ajaib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement