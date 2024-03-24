Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertempuran Mengerikan Raden Wijaya dengan Pasukan Jayakatwang

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |07:02 WIB
Pertempuran Mengerikan Raden Wijaya dengan Pasukan Jayakatwang
Ilustrasi pertempuran kerajaan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Di bawah perintah Raja Singasari Kertanagara, Raden Wijaya dipanggil untuk menghadapi pasukan musuh yang dipimpin oleh Jayakatwang dari Kediri. Meskipun masih muda dan kurang pengalaman dalam pertempuran, Raden Wijaya mematuhi perintah dan bergerak menuju Mameling, di utara wilayah Tumapel.

Keberangkatan Raden Wijaya ke medan perang dimulai dengan kedatangan sejumlah pengungsi dari kerajaan yang memberitahu tentang ancaman musuh. Mereka datang dengan luka-luka dan berita sedih akan serangan yang dilancarkan oleh tentara Kediri di bawah Jayakatwang.

Tindakan Raden Wijaya dan pasukannya menghadapi tentara Kediri memunculkan perdebatan di istana. Meskipun Patih Kebo Anengah diminta untuk mengejar Raden Wijaya, beberapa pejabat istana, seperti Adhyaksa Raganata dan Mantri Angabaya Wirakreti, memperingatkan bahwa langkah ini mungkin tidak bijaksana.

Pertempuran antara pasukan Singasari di bawah komando Raden Wijaya dan pasukan Kediri berlangsung sengit. Meskipun Raden Wijaya dan pasukannya berhasil merebut kemenangan di bagian utara, kembali ke ibu kota menghadirkan kejutan yang mengerikan.

Saat mereka mendekati perbatasan kota, sorak-sorai kemenangan musuh terdengar nyaring, sebagaimana dikutip Prof. Slamet Muljana pada bukunya "Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit". Istana Singasari telah jatuh ke tangan pasukan Kediri, dan banyak pejabat istana, termasuk Raja Kertanagara, tewas dalam serangan itu.

Meskipun meraih kemenangan di utara, Raden Wijaya dan pasukannya harus menghadapi kekalahan yang pahit di ibu kota. Mereka terpaksa mundur, dikejar oleh pasukan Kediri yang sangat kuat. Bahkan Raden Wijaya sendiri hampir tertangkap oleh Patih Daha Kebo Mundarang.

Halaman:
1 2
      
