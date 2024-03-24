8 Kolonel Pecah Bintang, Dapat Promosi Jabatan dari Panglima TNI

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali merotasi dan memutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Ada beberapa kolonel yang dapat promosi jabatan berpeluang menyandang pangkat satu bintang di pundak alias jadi perwira tinggi (pati).

Rotasi dan mutasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/329/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 52 pati TNI terdiri dari 40 pati TNI AD, 10 pati TNI AL, dan dua pati TNI AU,” kata ujar Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar di Jakarta, Sabtu 23 Maret 2024.

Berikut kolonel yang segera pecah bintang dengan adanya promosi jabatan dalam gelombang mutasi kali ini :

1. Kolonel Inf Zunan Muchdlori, S.I.P dari Sekretaris Dislitbangad diangkat menjadi Pa Sahli Tk II Komsos Panglima TNI. Pa Sahli biasanya dijabat oleh pati bintang satu.

2. Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han. dari Danrem 071/WK Kodam IV/Diponegoro dipromosi jadi Kapusada TNI.

3. Kolonel Arm Moch. Erwansjah, S.I.P., M.Hum dari Wadirjianbang Secapaad dipromosi menjadi Dirjianbang Kodiklatad.