Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

8 Kolonel Pecah Bintang, Dapat Promosi Jabatan dari Panglima TNI

Salman Mardira , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |11:37 WIB
8 Kolonel Pecah Bintang, Dapat Promosi Jabatan dari Panglima TNI
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali merotasi dan memutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Ada beberapa kolonel yang dapat promosi jabatan berpeluang menyandang pangkat satu bintang di pundak alias jadi perwira tinggi (pati).

Rotasi dan mutasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/329/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 52 pati TNI terdiri dari 40 pati TNI AD, 10 pati TNI AL, dan dua pati TNI AU,” kata ujar Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar di Jakarta, Sabtu 23 Maret 2024.

Berikut kolonel yang segera pecah bintang dengan adanya promosi jabatan dalam gelombang mutasi kali ini :

1. Kolonel Inf Zunan Muchdlori, S.I.P dari Sekretaris Dislitbangad diangkat menjadi Pa Sahli Tk II Komsos Panglima TNI. Pa Sahli biasanya dijabat oleh pati bintang satu.

2. Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han. dari Danrem 071/WK Kodam IV/Diponegoro dipromosi jadi Kapusada TNI.

3. Kolonel Arm Moch. Erwansjah, S.I.P., M.Hum dari Wadirjianbang Secapaad dipromosi menjadi Dirjianbang Kodiklatad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647/tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192398/pemerintah-S97q_large.jpg
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/340/3191636/tni-tBNm_large.jpg
Kisah Pilu Sertu Hamzah Selamatkan Anak dan Istrinya Meninggal saat Longsor Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement