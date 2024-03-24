Dilaporkan ke Polisi, Connie Bakrie Klarifikasi Pernyataannya soal Polres Punya Akses Sirekap

JAKARTA - Pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini Bakrie mengklarifikasi pernyataannya tentang Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian formulir C1 bisa dari Polres-Polres yang memicu kontroversi.

Pernyataan Connie Rahakundini Bakrie tersebut memicu polemik bahkan membuatnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya orang-orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) dan Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi (JPUD).

Connie Bakrie menyampaikan pernyataan klarifikasi lewat Instagramnya @connierahakundinibakrie.

Dalam postingan awal sebelum diedit, dia mengungkapkan bahwa pernyataan mantan Wakapolri Jenderal (Purn) Oegroseno terkait Pilpres 2024. Dia bertemu dengan Oegroseno dalam buka bersama.

“Dalam postingan terdahulu saya menyatakan bahwa Pak Jendral Oegroseno, mantan Wakapolri, memberikan pernyataan terkait Pilpres 2024 dalam sebuah pertemuan bukber. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa "Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres2",” demikian penjelasan Connie yang diunggah di akun Instagramnya, dikutip Minggu (24/3/2024).

Connie mengakui bahwa dirinya salah memahami dari pernyataan mantan Wakapolri tersebut. Dia pun meminta maaf atas unggahannya tersebut.

“Saya ingin menegaskan bahwa pernyataan tersebut rupanya salah saya pahami karena saat bukber saiiannya terlalu seru dengan diskusi yang begitu mencerahkan, sehingga mungkin memecah konsentrasi saya. Pernyataan saya itu mungkin merupakan salah paham dan untuk itu saya meminta maaf atas kebingungan dan kekhawatiran yang mungkin timbul akibatnya,” tulisnya.

“Setelah saya rekonfirmasi dengan beberapa yang hadir, statement tsb ternyata berasal dari staff beliau yang mengatakan bahwa: "Polres Polses itu mengisi real count ke sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses oleh atasan mereka",” sambungnya.