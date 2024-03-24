Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilaporkan ke Polisi, Connie Bakrie Klarifikasi Pernyataannya soal Polres Punya Akses Sirekap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |12:01 WIB
Dilaporkan ke Polisi, Connie Bakrie Klarifikasi Pernyataannya soal Polres Punya Akses Sirekap
Connie Rahakundini Bakrie (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini Bakrie mengklarifikasi pernyataannya tentang Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian formulir C1 bisa dari Polres-Polres yang memicu kontroversi.

Pernyataan Connie Rahakundini Bakrie tersebut memicu polemik bahkan membuatnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya orang-orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) dan Jaringan Pemuda Untuk Demokrasi (JPUD).

Connie Bakrie menyampaikan pernyataan klarifikasi lewat Instagramnya @connierahakundinibakrie.

 BACA JUGA:

Dalam postingan awal sebelum diedit, dia mengungkapkan bahwa pernyataan mantan Wakapolri Jenderal (Purn) Oegroseno terkait Pilpres 2024. Dia bertemu dengan Oegroseno dalam buka bersama.

“Dalam postingan terdahulu saya menyatakan bahwa Pak Jendral Oegroseno, mantan Wakapolri, memberikan pernyataan terkait Pilpres 2024 dalam sebuah pertemuan bukber. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa "Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres2",” demikian penjelasan Connie yang diunggah di akun Instagramnya, dikutip Minggu (24/3/2024).

Connie mengakui bahwa dirinya salah memahami dari pernyataan mantan Wakapolri tersebut. Dia pun meminta maaf atas unggahannya tersebut.

 BACA JUGA:

“Saya ingin menegaskan bahwa pernyataan tersebut rupanya salah saya pahami karena saat bukber saiiannya terlalu seru dengan diskusi yang begitu mencerahkan, sehingga mungkin memecah konsentrasi saya. Pernyataan saya itu mungkin merupakan salah paham dan untuk itu saya meminta maaf atas kebingungan dan kekhawatiran yang mungkin timbul akibatnya,” tulisnya.

“Setelah saya rekonfirmasi dengan beberapa yang hadir, statement tsb ternyata berasal dari staff beliau yang mengatakan bahwa: "Polres Polses itu mengisi real count ke sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses oleh atasan mereka",” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement