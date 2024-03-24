Letjen Suhartono Mau Pensiun, Ini 12 Perwira Tinggi TNI AL dan AU yang Dirotasi!

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasi dan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Bukan hanya di kalangan matra Angkatan Darat, tapi juga TNI Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Kapuspen TNI, Mayjen Nugraha Gumilar menyebut, rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/329/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 52 pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 40 Pati TNI AD, 10 Pati TNI AL, dan 2 (dua) Pati TNI AU,” ujar Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis, Sabtu 23 Maret 2024.

Berikut 10 pati TNI Angkatan Laut yang kena rotasi jabatan strategis :

1. Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han). dari Irjen TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

2. Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han)., M.Tr.Opsla. dari Danjen Akademi TNI menjadi Irjen TNI,

3. Brigjen TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya dari Pa Sahli Tk II. Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasal.

4. Kolonel Laut (S) Akhmad Tarmizi dari Dirbinlog PMPP TNI menjadi Pa Sahli Tk II. Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI

5. Laksda TNI Budi Sulistyo, M.Tr.Opsla. CHRMP. dari Aslog Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

6. Laksda TNI Urip Bambang Widjanarko, S.E. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI, menjadi Staf Khusus Kasal

7. Mayjen TNI (Mar) Siswoto, M.Tr.Opsla. dari Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Sumber Kekayaan Alam Lemhannas menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI

8. Laksda TNI Yoos Suryono Hadi, M.Tr. (Han)., M.Tr.Opsla., CHRMP, CIQaR., CIQnR. dari Danseskoal menjadi Pangkoarmada I

9. Laksma TNI Fauzi, S.E., M.M., M.Han. dari Wadan Seskoal menjadi Danseskoal