40 dari 52 Perwira Tinggi yang Dirotasi dari TNI AD

JAKARTA - Sebanyak 52 perwira tinggi (Pati) dirotasi dan dimutasi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Keputusan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/329/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 52 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 40 Pati TNI AD, 10 Pati TNI AL, dan 2 (dua) Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (23/3/2024).

Dari 52 pati tersebut 40 di antaranya ada di TNI AD.

Berikut daftarnya:

1. Letjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya, Sp.THT-KL., MARS. dari Ka RSPAD Gatot Soebroto menjadi Staf Khusus Kasad,

2. Letjen TNI Rudianto dari Kabais TNI menjadi Danjen Akademi TNI,

3. Mayjen TNI Yudi Abrimantyo, S.I.P., M.Sc. dari Kabainstrahan Kemhan menjadi Kabais TNI,

4. Mayjen TNI Fajar Setyawan, S.I.P. dari Deputi Bid. Penanganan Darurat BNPB menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

5. Brigjen TNI Lukmansyah, M.Tr. (Han). dari Staf Khusus Kasad menjadi Deputi Bid. Penanganan Darurat BNPB (Sertijab menunggu Keppres),

6. Brigjen TNI Suratno, S.I.P. dari Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ekonomi Lemhannas menjadi Staf Khusus Kasad,

7. Brigjen TNI Yunianto, S.Sos., M.M. dari Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Tannas Lemhannas, menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bid. Ekonomi Lemhannas,

8. Brigjen TNI Suryo Tridoso Sapto Handono dari Pa Sahli Tk II. Komsos Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kasad,

9. Kolonel Inf Zunan Muchdlori, S.I.P. dari Sekretaris Dislitbangad menjadi Pa Sahli Tk II. Komsos Panglima TNI,

10. Brigjen TNI Jamalullael, S.Sos., M.Si. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Intekmil dan Siber menjadi Aslog Panglima TNI.

11. Mayjen TNI Joko Purwo Putranto, M.Sc. dari Pa Sahli Tk III. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk III Kasad Intekmil dan Siber,

12. Brigjen TNI Rio Firdianto, S.H. dari Waasintel Kasad Bid. Inteltek dan Hublu menjadi Pa Sahli Tk III Wassus dan LH Panglima TNI,

13. Kolonel Czi Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han. dari Danrem 071/WK Kodam IV/Dip menjadi Kapusada TNI,

14. Mayjen TNI Farid Makruf, M.A. dari Kas Kostrad menjadi Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Sumber Kekayaan Alam Lemhannas (Sertijab menunggu Keppres),

15. Mayjen TNI Ilyas Alamsyah dari Pangdam XVIII/Ksr menjadi Kas Kostrad,