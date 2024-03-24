Ramadhan 2024: PSMTI Gelar Buka Bersama, Santunan Anak Yatim dan Petugas Kebersihan

JAKARTA - Dalam menyambut momentum Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) menggelar program Buka Bersama dan Santunan Anak Yatim sekaligus memberikan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan THT pada Anak, di Mushola Babah Alun, Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 23 Maret 2024.

Kegiatan ini diinisiasi PSMTI Departemen Sosial dan Lingkungan Hidup sebagai bentuk peduli terhadap sesama.

Wakil Ketua Umum (WKU) PSMTI Dept. Sosial & Lingkungan Hidup Oey Lusiana mengatakan kegiatan hari ini merupakan kegiatan santunan sekaligus Buka Bersama dengan Anak Yatim dan Petugas Kebersihan yang berjumlah 250 orang.

Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah setempat, RS Ukrida, PSMTI WKU Kesehatan & Pendidikan Prof. Ariawan Gunadi, PSMTI WKU UMKM Nicho Lieke, Pengusaha Bela Bangsa (PBB) Trisya Suherman, Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia (Perwanti) Sekretaris Sri dan lainnya, sebagai program kegiatan PSMTI yang utama di bulan suci Ramadhan.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian program rutin PSMTI selama di bulan Suci Ramadhan yang bersamaan dengan kegiatan berbagi takjil yang disediakan sebanyak 2000 takjil, dan dibagikan 500 takjil di setiap hari Sabtu,” ucap perempuan yang akrab dikenal dengan sebutan Lusi Oey, dalam keterangan yang diterima, Minggu (24/3/2024).

“Sesuai arahan Ketua Umum PSMTI Bapak Wilianto Tanta, PSMTI akan membantu program pemerintah dengan melakukan giat-giat sosial kepada masyarakat,” ujar Lusi Oey.

Pasalanya, anak merupakan generasi penerus bangsa. Sehingga melalui kegiatan ini, PSMTI sebagai salah satu organisasi Tionghoa Indonesia turut memberi dukungan dan perhatian kepada anak-anak dengan harapan agar dapat menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa.

“Aksi ini menjadi salah satu dukungan dan perhatian dari PSMTI untuk masa depan anak-anak,” tutur Lusi Oey.