HOME NEWS NASIONAL

Berlaku Surut 18 Tahun, Ekstradisi Indonesia-Singapura Jerat 31 Jenis Tindak Pidana

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |15:24 WIB
Berlaku Surut 18 Tahun, Ekstradisi Indonesia-Singapura Jerat 31 Jenis Tindak Pidana
Singapura (Foto: Pexels)
JAKARTA - Perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura serentak berlaku mulai 21 Maret 2024. Perjanjian yang akan berlaku surut 18 tahun ini akan menjerat 31 jenis tindak pidana korupsi, narkotika, hingga terorisme.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura merupakan kerangka kerjasama hukum untuk melakukan penyerahan pelaku tindak pidana antar kedua negara.

“Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura merupakan kerangka kerja sama hukum untuk melakukan penyerahan pelaku tindak pidana (ekstradisi) antar kedua negara, yang sudah disahkan menjadi UU Nomor 5 Tahun 2023,” kata Ari dalam keterangan, Sabtu 23 Maret 2024.

 BACA JUGA:

Ari mengungkapkan melalui perjanjian tersebut, Indonesia dapat memperkuat jangkauan upaya penegakan hukum nasional dan pemberantasan tindak pidana. Dia pun mengatakan bahwa perjanjian tersebut untuk mengekstradisi pelaku 31 jenis tindak pidana.

“Pada dasarnya, perjanjian tersebut berlaku untuk mengekstradisi para pelaku 31 jenis tindak pidana, di antaranya tindak pidana korupsi, pencucian uang, suap, narkotika, terorisme, dan pendanaan terorisme,” ujar Ari.

