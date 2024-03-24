Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: 17 Ribu Warga Kabupaten Gresik Mengungsi Imbas Info Tsunami dan Gempa Susulan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |15:54 WIB
BNPB: 17 Ribu Warga Kabupaten Gresik Mengungsi Imbas Info Tsunami dan Gempa Susulan
Gempa Gresik (Foto: BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada lebih dari 17 ribu warga di Kabupaten GresikJawa Timur yang mengungsi akibat beredarnya informasi tsunami dan gempa susulan pasca gempa bumi pada Jumat (22/3/2024) lalu.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan dalam gempa bumi yang berpusat di lepas pantai Kabupaten Gresik menyebabkan total 17.644 jiwa terdampak.

"Adapun total jumlah pengungsi yang terdapat di Kabupaten Gresik yang berhasil di data oleh BPBD Provinsi Jawa Timur hingga Minggu (24/3) pukul 12.00 WIB yaitu untuk pengungsi anak sebanyak 6.277 jiwa, dewasa sebanyak 8.833 jiwa dan pengungsi lansia sebanyak 2.534 jiwa," ujar Abdul Muhari, Minggu (24/3/2024) kepada awak media.

Abdul Muhari mengungkapkan 17.644 jiwa yang mengungsi mayoritas karena takut tinggal di dalam bangunan rumah pasalnya ada info gempa susulan hingga tsunami di media sosial.

"Akan tetapi, sebagian besar warga mengungsi bukan karena rumah mereka rusak akibat gempa, tetapi karena faktor trauma karena masih ada gempa susulan, dan adanya isu tsunami dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.

Ia menjelaskan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur, tercatat telah terjadi gempa susulan sebanyak 238 kali, dengan lokasi 132 kilometer Timur Laut Tuban.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
BNPB Gresik Gempa Gresik gempa
